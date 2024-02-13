İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7265
  • EURO
    33,1286
  • ALTIN
    2002.85
  • BIST100
    9137.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA13 Şubat 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin (44) işlemleri tamamlandı.

Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mikail G'nin ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum." dediği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

  • adana belediye
  • samet güdükü
  • cinayet şüphesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.