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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yeni işçi kıyımı: Onlarca kişinin çıkışını verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yılda da işçi kıyımı devam ediyor. Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar, sözleşmeli yaklaşık 50 personelin çıkışını verdi.

Sabah6 Ocak 2023 Cuma 08:09 - Güncelleme:
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yeni işçi kıyımı: Onlarca kişinin çıkışını verdi
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2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başlayan ve bugüne kadar 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yeni yılda da işçi çıkartmayı sürdürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler yasal düzenlemeyle işlerine geri dönecekler" açıklamasını hemen ardından belediyede sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 50 kişinin son verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana, çalışan emekçileri işten çıkartmaya devam ettiğini belirten MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı sözleşmeli personellerin işten atılmasına tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Kanlı, "Başkan Zeydan Karalar, bu sefer, yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen sözleşmeli personeli işten atmış, yeni yılı daha şimdiden zehir etmiştir" dedi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeli personele memur kadrosu müjdesi vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından aksi bir uygulamaya gidilmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu karar hukuka, ahlaka, insan haklarına, anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanımızın, hukuka aykırı şekilde çıkarılan taşeron işçilerin dahi işlerine iade edileceği hususunun açıklaması üzerine alınan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Tamamen siyasi saiklerle hukuka aykırı şekilde sözleşmeleri feshedilen tüm hemşehrilerimizin yanındayız ve süreci yakından takip ederek bu zulmün son bulması için gereken her türlü yasal tepkinin konulacağından, çalışmanın yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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