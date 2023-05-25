Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz, yoksa işten çıkarılırsınız" diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, "Sadece belediye başkanı değil, CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar" dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEDHİT

Sabah'ın haberine göre, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için işçilere baskı ve şantaj yaptıklarını dile getirerek, "Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi. Dört yıllık zamanda CHP'li olmayan 3 binden fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkûm eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi için de yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir. 28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz ve bunun görüntüsünü çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız" şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları alıyoruz" diye konuştu.

OY YOKSA HİZMETTE YOK

Başkan Karalar işçileri tehdit ederken, CHP teşkilatı da muhtarlara tehdit dolu mesajlar attığını, Kılıçdaroğlu'na oy vermedikleri takdirde köylerine, mahallelerine hizmet getirilmeyeceği tehdidinde bulunduğunu da dikkat çeken Kanlı, "Türkiye asrın felaketini yaşadı.

Yine Türkiye asrın seçimini yaparken, kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı.

Şimdi de 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor" şeklinde konuştu.

CHP İLÇE BAŞKANINDAN ATILAN O MESAJ:

CHP Karataş İlçe Başkanı Seçgin Sakar'ın muhtarlara attığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Çok kıymetli muhtarlarım. 14 Mayısta yapılan seçimlerde 39 tane köyümüzden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakı adayımıza, milletvekili seçimlerinde partimize çıkan oylar maalesef 7-8 köy hariç çok tatminkâr olmamıştır.

Siz kıymetli muhtarlarımız takdir etmelisiniz ki mahallelerinizdeki tüm ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin Büyükşehir Belediyesinde giderilmesi için bizler CHP ilçe örgütü olarak devamlı yanınızda olup taleplerinizin yerine getirilmesi için çabaladık ve takipçisi olduk, bundan sonrada olacağımızdan şüpheniz olmasın.

Fakat sizlerde takdir edersiniz ki bizler yarın sizlerin taleplerini yerine getirtmek için gittiğimizde köylerinizde seçimde çok az destek gördük denilmesi bizim elimizi zayıflatır."