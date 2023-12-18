Adana Büyükşehir Belediyesi'nden seçim öncesi yandaşa kaynak!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor. 9 Ocak 2024'te yapılacak ve 100 kalemden oluşan "Organizasyon hizmet alımı" ihale dosyasında basketbol, voleybol ve futbol toplarından, tenis raketine, kuru soğandan, patatese, kurbanlık koçtan davul zurna kiralanmasına kadar ne ararsanız var.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "vatandaşlara seçim promosyonu" olarak dağıtmayı planladığı öğrenilen ihaleyle, alınacaklar arasında 15 bin tişört, 15 bin kefiye, 10 bin spor çantası, 10 bin havlu, 5 bin forma ile bin 400 futbol, basketbol ve voleybol topu da var.

Bu ihaleden bir gün sonra, yani 10 Ocak'ta ise aralarında Türk Bayrağı, Atatürk posteri, belediye logolu bayrak, iplik ve kırmızı protokol halısının da yer aldığı 30 kalemlik ihale yapılacak. İhale kapsamında çeşitli ebatlarda 150 bin Türk Bayrağı, 21 bin Atatürk posteri ve bin 350 belediye logolu bayrak alınacak.

Sabah'ın haberine göre, Vatandaşlar, "Böyle bir ihale aylar öncesinden yapılsa normal. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? Üstelik ihaleler, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu'ndan 5 gün sonra yapılıyor. O tarihten sonra 23 Nisan'a kadar da milli bayram yok. Demek ki seçimde vatandaşlara dağıtacaklar. Böylece şanlı bayrağımızı ve Atatürk'ü alet edip yandaşlara kaynak aktarımı yaparak milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edecekler" diye konuştu.