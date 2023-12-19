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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Evinin kirasını ödetip estetik ameliyat yaptırmış

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin reklam ilanlarında 58 milyon TL yolsuzluk yaptığı, başdanışmanın ise reklam şirketlerine ev kirasını ödeterek vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyatı yaptırdığı öne sürüldü.

IHA19 Aralık 2023 Salı 11:01 - Güncelleme:
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Evinin kirasını ödetip estetik ameliyat yaptırmış
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda başdanışman Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"58 MİLYON TL REKLAM İLANLARINDA YOLSUZLUK YAPILMIŞ"

Yakalanan 10 kişi, reklam ilanlarından yolsuzluk yaparak 58 milyon TL'lik bir haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Başdanışman Mürüvet S.'nin hesabına ihaleleri verdiği reklam şirketleri tarafından 1 milyon TL para giriş-çıkışı olduğu iddia edildi.

"REKLAM ŞİRKETLERİNE EVİNİN KİRASININ ÖDETİP ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMIŞ"

Reklam firmalarına ihale şartnamesinin önden verildiği, ihale şartnamesinin önden hazırlanarak teslim edildiği öne sürülürken başdanışman Mürüvet S.'in ihaleleri verdiği reklam şirketlerine evinin kirasını ödettiği ve vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan, reklam ihalelerinden sahte fatura ayarlanarak gözaltına alınan şüphelilerin kişisel hesaplarına reklam firmaları tarafından para-giriş çıkışı olduğu ileri sürüldü.

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