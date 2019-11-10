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Adana merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- OPERASYON
 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde 4 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 10'u yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenilmişti.

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