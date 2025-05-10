İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 55 tutuklama
Güncel

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 55 tutuklama

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 'Kayhanlar' suç örgütüne darbe vuruldu. Örgüt lideri H.K. ile birlikte 55 şüpheli tutuklandı.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 55 tutuklama
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte ürün satışı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık ve sazan sarmalı yöntemiyle toplam 16 milyon TL'lik vurgun yapan bir şebekeyi takibe aldı. 96 kişinin dolandırılması üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin H.K. (34) liderliğinde "Kayhanlar" olarak adlandırılan organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgütün 20 ilde uzantılarının bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5 gün önce eş zamanlı Adana merkezli olarak İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Elazığ, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.'nin (27) de bulunduğu 87 şüpheli yakalandı.

"900 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Soruşturma kapsamında suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 18 araç, 16 arsa, 5 konut, 1 iş yeri, 11 bahçe ve 11 tarlaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 900 milyon TL olduğu bildirildi. Şüpheli H.K. ve kardeşlerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 250 bin TL nakit para ile 1 kilo 100 gram altın ele geçirildi.

87 şüpheli Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan şüphelilerden suçlamaları reddeden örgüt lideri H.K.'nin, "Düşmanlarım tarafından bana komplo kuruldu. Çok fazla düşmanım var. Dolandırıcılıkla işim olmaz, adımı kullanarak beni zor durumda bırakmaya çalışıyorlar" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri H.K., kardeşleri B.K. ve Y.K. ile örgüt yöneticisi konumundaki M.Ç.'ninde aralarında bulunduğu 55 şüpheli tutuklandı. 32 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • kayhanlar suç örgütü
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.