30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6553
  • 6,387
  • 252.635
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana merkezli 3 ilde şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen haklarında gözaltı kararı çıkartılan 28 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasadışı bahis çetelerine karşı yürüttüğü soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana merkezli İstanbul ve Antalya’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zaman baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ise, yasadışı bahis oynatmak ve bahis çetesi kurma suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.
 
Operasyon kapsamında, 1 lüks daire, 4 otomobil, 1 motosiklet ve 308 banka hesabına polis tarafından el konuldu.

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Şafak vakti operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Yer: Botan Çayı! Su seviyesi düşünce ortaya çıktı

Yer: Botan Çayı! Su seviyesi düşünce ortaya çıktı

İzmir'de LPG gemisinde korkutan patlama: 1 ölü

İzmir'de LPG gemisinde korkutan patlama: 1 ölü

Trump tehdit etti: İran ateşle oynuyor

Trump tehdit etti: İran ateşle oynuyor

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA