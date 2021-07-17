Adana merkezli 4 ildeki suç örgütü soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

AA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:11

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını A.A'nın yaptığı öne sürülen ve "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 39 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından bir zanlı salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari 6 zanlı aranıyor.

- OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğünden 13 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını A.A'nın yaptığı ileri sürülen ve kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "örgüt kurma ve yönetme", "kasten adam öldürme", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "darp", "kasten yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçları işledikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlıların adreslerinde 10 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 4 sinyal kesici cihaz, 3 telsiz ve şarj cihazı, kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan, basınla paylaşılan operasyona ilişkin görüntülerde, polis ekiplerinin kapısını zırhlı araçla kırarak girdikleri iş yerindeki bir gizli bölmede üç katlı tel kafeste rehin tutulan 2 kişiyi kurtarması yer almıştı.