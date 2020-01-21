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FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca İzmir merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA21.01.2020  07:33 - Güncelleme: 21.01.2020  07:52

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine “abi”lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul’da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BİR FETÖ OPERASYONU DAHA

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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