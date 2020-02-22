İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama
Güncel

Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 3 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi10:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 10:25

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 2009'da yapılan sınavda usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 18 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Örgütün belirlediği evlerde soru ve cevapların verildiği tespit edilen şüphelilerin, sınavda hatalı olan bir soruya da aynı cevabı verdiği belirlendi. Bilirkişi heyetinin sınav kağıtları incelemesinde, katılımcıların sadece yüzde 10'unun çözebileceği zor soruları şüphelilerin tamamının doğru cevapladığı iddia edildi.

Zanlıların bazılarının sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak suçlamaları kabul ettiği ve itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu: Şimdi biz ne yapacağız

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müdahale tespit edildi
Müdahale tespit edildi

Müdahale tespit edildi

Müslüman erkekler fişlensin
Müslüman erkekler fişlensin

Müslüman erkekler fişlensin

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

İttifakı artık gizlemeyelim
İttifakı artık gizlemeyelim

İttifakı artık gizlemeyelim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.