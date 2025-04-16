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Adana onu arıyor... Bir terliği dışında başka bir iz bulunamadı

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları bugün de sürüyor. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada Cumali'nin bir terliği dışında başka bir iz bulunamadı. İşte detaylar...

İHA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmalarında 5'inci güne girilirken, sulama kanalında yoğunlaştırılan aramalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana Karataş'a bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler, arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Yaklaşık 200 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı.

En son elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görülen Cumali'yi arama çalışmalarında 5'inci güne girdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' ile İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi sabah ilk saatlerinde tekrar arama çalışmasına başladı.

Özellikle sulama kanalında yoğunlaşılan arama çalışmalarının bir sonuç alınana kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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