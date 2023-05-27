İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları
Güncel

Adana seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmenler, ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. Seçimlerde Adana'da hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Adana Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Adana seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları
ABONE OL

Adana Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Adana seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Adana'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

ADANA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2. TUR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

YSK verilerine göre Adana seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.