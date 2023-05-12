Adana seçim sonuçları: 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Adana partilerin oy oranları

Türkiye, 14 Mayıs'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek. Adana seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Adana'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte Adana seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Adalet Partisi, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti ve Yeşil Sol Parti oy oranları

Adana seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Adana 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 3 milletvekili AK Parti'ye, 1'er milletvekili MHP ve CHP'ye gitti. Bu seçime katılım % 90,17 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Adana 2023 seçim sonucu ne? Adana Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi parti kazandı? İşte 2023 seçimlerinde Adana AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK verilerine göre Adana 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Adana seçim sonuçları; Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerindeki sandıkların açılmasıyla birlikte belli olacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

2 AHMET ZENBİLCİ YÜKSEK YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)

3 SUNAY KARAMIK YÜKSEK DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)

4 ABDULLAH DOĞRU YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

5 FARUK AYTEK YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

6 MUSTAFA YILDIZ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ

8 EROL KAHRAMAN YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

9 KASIM PAMUK YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

10 FATİME YURDUSEVEN YÜKSEK PAZARLAMA UZMANI

11 DİNÇER DİNÇ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT

13 RAMAZAN ÇIRAK YÜKSEK AVUKAT

14 OĞUZHAN GÜRHANİ YÜKSEK EKONOMİST

15 MEHMET KURTARAN YÜKSEK BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ORHAN SÜMER ORTA İŞ ADAMI

2 MÜZEYYEN ŞEVKİN YÜKSEK DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

3 BURHANETTİN BULUT YÜKSEK ECZACI

4 SADULLAH KISACIK YÜKSEK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

5 AYHAN BARUT YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

6 OSMAN BERKE DUVAN YÜKSEK EKONOMİST - TİCARET UZMANI

7 HÜSEYİN KESER YÜKSEK EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI

8 ERKAN KARAKAYA YÜKSEK MİMAR

9 ORHAN TOKLU YÜKSEK AVUKAT

10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ YÜKSEK AVUKAT

11 AHMET KORKMAZ YÜKSEK İŞ İNSANI

12 SERCAN POLAT YÜKSEK AVUKAT

13 SEYFETTİN CAN İLK İŞ İNSANI

14 EBRU YILMAZ YÜKSEK UZMAN MİKROBİYOLOG

15 ELİFE MÜFTÜOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ YÜKSEK DOKTOR

2 BİLAL BİLİCİ YÜKSEK YÖNETİCİ

3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU YÜKSEK ÇİFTÇİ

4 MEHMET SERTAÇ DURAK YÜKSEK İŞ ADAMI

5 ŞULE GÖK TÜDEŞ YÜKSEK AKADEMİSYEN

6 REMZİ OĞUZ YILMAZ YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

7 BURAK YİĞENOĞLU YÜKSEK DOKTOR

8 İSA AYANOĞLU YÜKSEK AVUKAT

9 BAHADIR CEYHANLI YÜKSEK İŞ ADAMI

10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ ORTA İŞ ADAMI

11 NİHAL AĞCA YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

12 ERKAN CAN YÜKSEK İŞ ADAMI

13 ERCAN ATALAY YÜKSEK DOKTOR

14 SİNEM ULUDAMAR YÜKSEK İŞ KADINI

15 HÜLYA AKKÖZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHARREM VARLI YÜKSEK EĞİTİMCİ

2 AYŞE SİBEL ERSOY YÜKSEK ECZACI

3 MUSTAFA İZGİOĞLU YÜKSEK İŞ İNSANI

4 FİRDEVS CİNGÖZLER ORTA İŞ İNSANI

5 ALEV ATAŞ YÜKSEK İŞ İNSANI

6 UĞUR ÖZTÜRK YÜKSEK AVUKAT

7 BÜNYAMİN AVCI YÜKSEK YÖNETİCİ

8 YUSUF BAŞ YÜKSEK ÖĞRETMEN

9 ADEM GÜNDOĞAN YÜKSEK TIP DOKTORU

10 AHMET REHA YEREŞEN YÜKSEK İŞ İNSANI

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ YÜKSEK İŞ İNSANI

12 HAKAN UYKIZ İLK İŞ İNSANI

13 ATİLLA DUYGUN YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

14 MAHMUT TÜLEK YÜKSEK TV PROGRAMCISI

15 TUFAN BİLEN İLK ÇİFTÇİ

YEŞİL SOL PARTİ (YSP) ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ YÜKSEK SİYASETÇİ

2 FERHAT KABAİŞ YÜKSEK SERBEST

3 ROJBİN ÇELİK YÜKSEK SERBEST

4 MEHMET KARAKIŞ YÜKSEK SOSYOLOG

5 DELAL MAMUK ORTA EV KADINI

6 FEYRUZE GÜMÜŞ ORTA EV KADINI

7 ŞÜKRAN EFETÜRK İLK EV KADINI

8 MÜNİR KORKMAZ YÜKSEK SERBEST

9 SEVİL ARACI YÜKSEK AVUKAT

10 AZİZ USLU İLK SERBEST

11 EVRİM AYMAN YÜKSEK İŞÇİ

12 SONGÜL AYDIN ORTA EV KADINI

13 HAFİZE ATLI ORTA EV KADINI

14 NEZİR DORAK YÜKSEK SERBEST

15 SUAT NACAR ORTA SERBEST

MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TARKAN KULAK YÜKSEK İŞ İNSANI

2 ETHEM EKE ORTA ESNAF

3 CELAL GÜVEN YÜKSEK İŞ İNSANI

4 BESTE TUNCEL YÜKSEK AVUKAT

5 MURAT ARAVİ YÜKSEK İŞ İNSANI

6 GÖKHAN KUNT ORTA İŞ İNSANI

7 NİLGÜN TOPAL ORTA EMEKLİ

8 EMİNE GENÇ YÜKSEK İÇ MİMAR

9 DİLEK TEPE ORTA EV HANIMI

10 MELTEM ŞİMŞEK ORTA ÖĞRENCİ

11 HABİB KOÇAK ORTA ÖĞRENCİ

12 ABDULSAMET YILDIRIM ORTA ÖĞRENCİ

13 YILMAZ KARAHAN ORTA YÖNETİCİ

14 FEYZİ VURALGİL YÜKSEK GAZETECİ

15 EMİR ADIGÜZEL ORTA ÖĞRENCİ

TİP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DUYGU YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

2 SEDA AŞKIN ORTA ÖZEL EĞİTİM

3 AHMET FARUK ULAŞ YÜKSEK AVUKAT

4 MESUT KOYUN ORTA ŞÖFÖR

5 UTKU ALEMDAROĞLU YÜKSEK DOKTOR

6 DİLA AKAR YÜKSEK ECZACI

7 MERYEM MAZMAN KARTAL YÜKSEK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

8 ONUR CAN GÜRBÜZ YÜKSEK AVUKAT

9 EDA BAHAR KOCABEYLER YÜKSEK MÜHENDİS

10 HÜSEYİN EVGİN YÜKSEK ÖĞRETMEN

11 OĞUZCAN KILIÇ YÜKSEK ESNAF

12 MEHMET SELİM AKMAN YÜKSEK FİNANS UZMANI

13 MUSTAFA ÇELİK YÜKSEK ZİRAAT

14 SEMİH AKKIRCIK ORTA ESNAF

15 EREN ARARAT YÜKSEK İŞLETMECİ