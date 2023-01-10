Adana TOKİ 2+1, 3+1 kura sonucları isim listesi 2023! Adana TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bu kapsamda 10 Ocak 2023 günü Adana'da yapılacak olan toplamda 6 bin 356 konut için yapılacak TOKİ çekilişi sonrası Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçelerinde yapılacak TOKİ kura çekimi sonrası isim listesi ilan edilecek. 2+1 ve 3+1 olan 5 bin 550 konut hak sahibini bulacak. Adana TOKİ kura çekilişi canlı izlenebilecek olup, kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2023 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları kapsamında bugün Adana ve Ankara için TOKİ kura çekilişi gerçekleştiriliyor.

TOKİ Adana kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE



TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi Ocak ayının 10-12-13 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen Adana kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

ADANA TOKİ 2+1, 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek. Adan'da yapılacak olan TOKİ çekilişi, ilçelere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

10 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

12 Ocak: Sarıçam (800 konut), Yumurtalık (300 konut)

13 Ocak: Kozan (500 konut), İmamoğlu (500 konut), Tufanbeyli (156 konut)