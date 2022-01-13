13 Ocak 2022 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:56

TOKİ Adana Sarıçam kura çekilişi sona erdi. Adana Sarıçam Buruk mahallesindeki konutlar için gerçekleştirilen TOKİ çekilişi Noter huzurunda canlı yayında yapıldı. Yapılan çekiliş neticesinde daireler hak sahiplerini buldu. Adana TOKİ çekilişi kura sonuçlarına e devlet veya TOKİ sonuç sayfasından ulaşabilirsiniz. İşte 2+1 ve 3+1 Adana TOKİ Sarıçam kura sonuçları isim listesi

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi TOKİ kura sonuçları belli oldu. Adana Sarıçam Buruk'taki 2+1 ve 3+1 daireler için TOKİ kura çekilişi sonucu daireler yeni hak sahipleri belirlendi. TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kuraya katılan vatandaşlar isim listesinde adı olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte Adana TOKİ Sarıçam kura çekiliş sonuçları isim listesi...

Adana Sarıçam Buruk TOKİ kura sonuçları isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 340 adet konut için gerçekleştirilen TOKİ çekilişi neticesinde isim listesi belli oldu.

Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 438 adet konut bulunuyor.

TOKİ Buruk Projesi kapsamındaki 2+1 dairelerin brüt alanı 84.63 metrekare ile 86.7 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 101.33 metrekare ile 81.19 metrekare arasında değişiyor.

TOKİ Adana Sarıçam 3.Etap projesinde 2+1 dairelerin fiyatları 207.126 TL - 284.664TL aralığında, 3+1 dairelerin fiyatları ise 260.320 TL - 338.118 TL aralığında oluyor.

TOKİ Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %50 yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.