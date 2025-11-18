İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

Adana Valiliğinden gizli kamera açıklaması: Öğretmen tutuklandı

Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde 24 Ekim'de gizli kamera bulunmasına ilişkin hakkında soruşturma açılan öğretmenin iş sözleşmesinin aynı gün feshedildiğini ve 29 Ekim'de tutuklandığını bildirdi.

AA18 Kasım 2025 Salı 15:12 - Güncelleme:
Adana Valiliğinden gizli kamera açıklaması: Öğretmen tutuklandı
Valilik, özel eğitim kurumunun öğretmenler tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Tuvalette kamera olduğunun 24 Ekim'de fark edilmesiyle durumun okul yönetimine bildirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmış, cihaz ve dijital ekipmanlar gerekli incelemelerin yapılması için emniyet birimlerine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması amacıyla okul yönetimi tarafından 27 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim'de tutuklanmıştır."

