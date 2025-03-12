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Adana Valisi Köşger çalışmaları havadan denetledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarındaki çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Adana Valisi Köşger çalışmaları havadan denetledi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köşger, "Adana İli Suç Önleme Eylem Planı" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle, polis ve jandarma kontrol noktalarındaki denetimleri inceledi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'in de katıldığı çalışmada, kent genelindeki güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, Adana'nın güvenliği için tüm birimlerin büyük hassasiyetle çalıştığını belirtti.

Köşger, halkın huzurunun korunmasına yönelik her türlü çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Polisimiz ve jandarmamız, suç ve suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler de bu mücadeleyi güçlendirmek, halkımızın huzurunu korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların huzur içinde yaşamasının en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Köşger, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

  • Yavuz Selim Köşger
  • adana
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