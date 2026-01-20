İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2852
  • EURO
    50,5429
  • ALTIN
    6558.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli tutuklandı
Güncel

Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kadın 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA20 Ocak 2026 Salı 09:56 - Güncelleme:
Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon: 14 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Adana ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 12 kadına fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin banka ve finans kuruluşlarında bulunan 23 mevduat hesabı ile yaklaşık 3 milyon lira değerindeki bir cipe ilişkin tedbir kararı uygulandı.

  • google seo
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.