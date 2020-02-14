Adana ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Adana ve İstanbul'da, iş adamlarının imzalarını taklit edip sahte senet düzenlediği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
AA14 Şubat 2020 Cuma09:21 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:21
Adana ve İstanbul'da, iş adamlarının imzalarını taklit edip sahte senet düzenlediği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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