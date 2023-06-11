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Adana ve Kuşadası'nda peş peşe deprem!

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Adana saat 7.47'de 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 08:15 - Güncelleme:
Adana ve Kuşadası'nda peş peşe deprem!
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Sabah saatlerinde iki bölgede peş peşe depremler meydana geldi.

KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADANA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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