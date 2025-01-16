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Adana ve Mersin'de öldürülen kişilerin cenazesi toprağa verildi

Adana ve Mersin'de öldürülen aynı aileden 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Adana ve Mersin'de öldürülen kişilerin cenazesi toprağa verildi
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Adana Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Ferdane (37), Fatih İsmail, Yusuf (63), Hüsne (61) ve Semiha Tehçi'nin (53) cenazeleri, merkeze bağlı Tehçi köyüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından köy mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan namazların ardından yan yana toprağa verildi.

- Olay

Mehmet Tehçi (43) dün sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi, Adana'nın Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürmüştü. Daha sonra Yüreğir ilçesine geçerek kayınvalidesi Hüsne, kayınbabası Yusuf, eşinin halası Semiha Tehçi'yi de öldürüp kaçan Mehmet Tehçi, Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Cinayet zanlısı Mehmet Tehçi ve öldürdüğü eşi Ferdane Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki çocukları, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı.

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