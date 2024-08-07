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Adana'da 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5, 4,0, 3,7, büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 06:37 - Güncelleme:
Adana'da 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4.6'lık sarsıntının ardından 4.5 (saat: 05.33), 4.0 (saat: 05.34) ve 3.7 (saat: 05:58) büyüklüğünde 1 saat içinde peş peşe 3 deprem daha meydana geldi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat: 05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

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