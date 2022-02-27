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Adana'da 1800 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

Adana'da, 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1800'ün üzerinde polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı, 10 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

DHA27 Şubat 2022 Pazar 01:48 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:49
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İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 1800'ün üzerinde polisin görev aldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan da destek verildi.

16 bin 483 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 6 bin 240 aracı durdurarak özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, trafikten menedilmiş 10 araç ve 4 adet çalıntı araç ele geçirirken, trafik yönünden 120 araca ise toplam 393 bin 335 lira para cezası uyguladı. Umuma açık 240 mekanda yapılan denetimlerde ise kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yerine adli işlem uygulanırken, 6 şüpheliye toplamda 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı. Usulsüzlük tespit edilen 28 işletmeye de işlem yapıldı.

Ayrıca, gece saat 01.00'e kadar devam uygulamanın genelinde 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 65 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 113 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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