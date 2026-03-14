15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Adana'da 21 adrese şafak baskını: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Güncel

Adana'da 21 adrese şafak baskını: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde 21 adrese özel harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kilo 389 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu etkili hap ve 5 gram kokain ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 10:24
Adana'da 21 adrese şafak baskını: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Adana'da uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon üç ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşti. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi. Polis kameralarına yansıyan görüntüler, zanlıların uyuşturucuları gizlemek için farklı yöntemler kullandığını ortaya koydu.

ADANA NARKOTİK'TEN ÜÇ İLÇEDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 21 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 4 KİLO SENTETİK UYUŞTURUCU VE 500 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 389 gram sentetik uyuşturucu, 500 uyuşturucu etkili hap, 5 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bazı adreslere baskın yaparak çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca kaydedildi.

  • Adana
  • uyuşturucu operasyonu
  • narkotik

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
