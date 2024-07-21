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Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 07:04 - Güncelleme:
Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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