Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.