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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD velilerine göre; Adana'da saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:57 - Güncelleme:
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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Adana'da saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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