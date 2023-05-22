Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 19.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:42:58 TSİ
Enlem:37.868 N
Boylam:36.251 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LRt3DhlRBc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi