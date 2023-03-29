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Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:47'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.47'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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