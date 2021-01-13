Adana'da 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:12

Adana'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, "adam öldürme", "silah ve uyuşturucu ticareti yapma", "yaralama" ve "yağma" olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle aralarında bir komiser ve 11 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, bazı ikametlerin kapısını "koçbaşı" yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.