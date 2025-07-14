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Adana'da acı olay! Polis memuru kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tatil yapan Kayserili polis memuru, boş arazide ateş ettiği sırada kazayla vurularak yaşamını yitirdi.

İHA14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Adana'da acı olay! Polis memuru kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
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Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tatilini geçirmek için geldiği memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesi Güzelim köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49), eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek üzere memleketi Güzelim köyüne geldi. 12 Temmuz günü Gündoğan eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti. Burada şahıslar belirledikleri hedefe silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı. Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı.

Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Tufanbeyli polis memuru
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  • ateş ederken vuruldu

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