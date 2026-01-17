İSTANBUL 6°C / 1°C
  Adana'da aile faciası: İki kardeş toprağa verildi
Güncel

Adana'da aile faciası: İki kardeş toprağa verildi

Adana'da babaları tarafından tabancayla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 14:52
Adana'da aile faciası: İki kardeş toprağa verildi
Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta babaları tarafından tabancayla öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede anne Gizem Deniz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Sergen Altunbaş'ın (34) cenazesinin de Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

OLAY

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert'i tabancayla öldürmüştü. Altunbaş, daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

