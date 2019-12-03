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Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

Adana'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.

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