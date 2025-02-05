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Adana'da akılalmaz olay! 3 gün AVM havalandırmasında saklandı

Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 07:28 - Güncelleme:
Adana'da akılalmaz olay! 3 gün AVM havalandırmasında saklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta alışveriş merkezindeki kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldıktan sonra kaçan şüphelinin havalandırma boşluğunda saklandığını tespit etti.

Alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra bağlantılı yollarında da önlem alan ekipler, gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için de çalışma yürüttü.

AFAD ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmalarda ekipler, şüpheliyi bulmak için iş yeri krokisinin incelenmesinin ardından havalandırmaya girerek arama yaptı.

- HAVALANDIRMADAN ÇIKIP KAÇARKEN YAKALANDI

Ekiplerin alışveriş merkezini "ablukaya" almasının ardından hareket etmekte zorlanan şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı.

İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- OLAY

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Şubat'ta, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitmişti.

Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira alıp havalandırma boşluğuna girerek kaçmıştı.

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