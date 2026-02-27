Adana Çukurova'da aralarında daha önceden husumet bulunan B.Ö. (17) ile E.A. (17), bir kafede karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kısa sürede çıkan arbedede; E.A., arkadaşı Ç.U.'nun (17) da olduğu 7-8 kişilik bir grupla B.Ö.'ye saldırarak darp etti. Karnı ve bacağından bıçaklanan B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YAŞANANLAR 'VAHŞET'

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafenin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kayıtlardan kimlikleri tespit edilen E.A. ve Ç.U., kısa süre sonra polise yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen her iki saldırgan da tutuklanırken, diğer şüpheliler aranıyor. Aynı zamanda avukat olan ve oğlunun davasını üstlenen baba Vedat Özkan, yaşananlar için 'vahşet' yorumunu yaptı.

Vedat Özkan

BABA: ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Olay anına ait görüntüleri de paylaşan baba Özkan, "Vahşice, acımasızca, kalleşçe saldırıyorlar. Diğer saldırganlar 13 gün geçti ama hâlâ yakalanamadı. Bu durum bizi üzüyor. Bu kişilerin en kısa sürede yakalanıp, adaletin huzuruna çıkartılmasını istiyoruz. Tamamen adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamına girer. Bu nedenle mahkemeler, suç yönünden 'adam öldürmeye teşebbüs' olarak olayı değerlendirmesi gerekir" yorumunu yaptı.