Adana'da akran zorbalığı: Boş araziye götürüp darp ettiler

Adana'da çevrimiçi oyunda başlayan bir tartışma, liseli bir gencin zorla otomobile bindirilip boş arazide darp edilmesiyle sonuçlandı. Olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden şüpheliler, yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G. (17) ile bir süre önce çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı M.T.A. (19) arasında yaşanan tartışmayla başladı. İddiaya göre, oyun sırasında edilen küfür üzerine sinirlenen M.T.A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı.

TAKSİYE BİNDİREREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDILAR

29 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine giden R.G., burada M.T.A. ve yanında bulunan H.A.D. (17) ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., zorla Y.A.'nın (22) kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

AĞLAYARAK ÖZÜR DİLETTİLER

Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darp ederken, ön koltuktaki M.T.A. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anlar yer aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Darbedildikten sonra araçtan inmesine izin verilen R.G., koşarak bölgeden uzaklaştı ve ailesine durumu anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

