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  • Adana'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı
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Adana'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan KOAH hastası kurtarıldı

Adana'da itfaiye ekipleri, bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kalan KOAH hastasını, oksijen maskesi takarak kurtardı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 05:54 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 05:57
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sitedekilerin panik yaşadığını fark edince, "Vatandaşlarımız, yangın var, gerekli tedbirlerimizi alıyoruz, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Lütfen sakin olun." şeklinde anons yaptı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği 15 katlı binanın 14. katındaki daireye merdivenlerden çıktı.

Yangına müdahale eden ekipler, daireleri kontrol ettikleri sırada 15. kattaki Ahmet Sayman'ın yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kaldığını ve nefes alamadığını tespit etti.

İTFAİYE GÖREVLİSİ KOAH HASTASINA KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ VERDİ

Bunun üzerine bir itfaiye eri, KOAH hastası olduğu öğrenilen Sayman'a, kendi oksijen maskesini takarak nefes aldırdı. Yangın söndürme çalışmaları boyunca Sayman'a itfaiye ekiplerince oksijen verildi.

Yangının diğer dairelere sıçramadan söndürülmesinin ardından Sayman, itfaiye ekiplerince battaniye yardımıyla merdivenlerden zemin kata indirildi.

Sedyeye konulan Sayman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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