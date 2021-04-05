Adana'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

DHA 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:25

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Ceyhan Nehri'nin denize döküldüğü Yeşilköy açıklarında meydana geldi. Eyüp Taş, balıkçı teknesiyle dalyandan denize açıldı. Bir süre sonra etkisi gösteren fırtına nedeniyle Taş'ın teknesi alabora oldu. Tekneye ulaşmak için çalışma başlatılırken, kıyıya vuran Taş'ın cansız bedeni ise vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Taş'ın cenazesi, bir dönem muhtarlık yaptığı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.