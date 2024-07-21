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Göle düşen otomobilden 16 yaşındaki Batuhan'ın cesedi çıkartıldı

Adana'da köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki 4 kişi için başlatılan arama çalışmasında 16 yaşındaki Batuhan'ın cesedi bulundu.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Göle düşen otomobilden 16 yaşındaki Batuhan'ın cesedi çıkartıldı
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Adana'da göle düşen ve içinde anne, baba ile iki çocuklarının bulunduğu otomobile ulaşan dalgıç polisler, 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cesedini çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde eşi Emine Aydoğmuş, 16 yaşındaki oğlu Batuhan ve 13 yaşındaki oğlu Mete Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada 16 yaşındaki Batuhan'ın cenazesi çıkartıldı.

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