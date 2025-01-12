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Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA12 Ocak 2025 Pazar 07:50 - Güncelleme:
Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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İlçede enerji firmasında çalışan İbrahim Ö'den (44) sabah saatlerinden itibaren haber alamayan mesai arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler İbrahim Ö'nün son olarak, Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, İbrahim Ö'nün bulunduğu otomobili Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda buldu.

Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler İbrahim Ö'nün hareketsiz olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından araç ve İbrahim Ö'nün cesedi vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Ö'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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