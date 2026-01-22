İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2895
  • EURO
    50,7873
  • ALTIN
    6712.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da benzin faciasına ramak kala: Yanmaktan kıl payı kurtuldu
Güncel

Adana'da benzin faciasına ramak kala: Yanmaktan kıl payı kurtuldu

Adana'da taş ocağı yakmak için benzin döken fırın ustası, yanmaktan son anda kurtuldu.

IHA22 Ocak 2026 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Adana'da benzin faciasına ramak kala: Yanmaktan kıl payı kurtuldu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir fırında usta olan Abit Yüksel (40), taş ocağında çay demlemek istedi. Yüksel, taş ocağı yakmak için üzerine benzin döktü. Bir anda alevler Yüksel'in kıyafetlerine sıçradı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yüksel olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anını anlatan Abit Yüksel, "Benzini aldım, çayın üzerine kattım. Bir baktım yanmışım. Her tarafım tutuşmuş, stres yok. Sakin bir şekilde üzerimden attım. Bir kılım bile yanmadı. Bundan sonra daha dikkatli davranmaya çalışacağım" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.