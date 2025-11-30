İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi
Güncel

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi

Adana'da berberde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA30 Kasım 2025 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi
ABONE OL

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayhan Bozateş (37) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu'nun tedavileri devam ediyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir berber dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.