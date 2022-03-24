İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8343
  • EURO
    16,3522
  • ALTIN
    925.455
  • BIST100
    2183.1
Güncel

Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da nacak ve bıçağın kullandığı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA24 Mart 2022 Perşembe 05:55 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 05:55
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde H.K. ile iki arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Elindeki şişeyle arkadaşının kafasına vuran H.K, çıkan kavgada bıçaklandı.

Daha sonra H.K, dışarı çıkarak nacakla iş yerinin camlarını kırdı, kavgaya karışan iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Elinden yaralandığı belirlenen ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan H.K, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan iki kişi polis merkezine götürüldü.

  • adana
  • bıçaklı kavga
  • yaralama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.