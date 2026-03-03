İSTANBUL 11°C / 4°C
  Adana'da bir garip hırsızlık: Gasilhaneye girip uyuşturucu kullandılar
Güncel

Adana'da bir garip hırsızlık: Gasilhaneye girip uyuşturucu kullandılar

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. Muhtar ve vatandaşlar hırsıza, ‘Kefeni ne yapacaksın' diyerek seslendi. Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, 'Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum.' ifadelerini kullandı.

IHA3 Mart 2026 Salı 10:23
Adana'da bir garip hırsızlık: Gasilhaneye girip uyuşturucu kullandılar
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi. Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı.

Sabah mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.

"BURANIN UYGUNSUZ KULLANIMI BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ"

İHA'ya konuşan Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Bunu yapan bizim mahallemizden birisi değildir, çünkü mahalleli olarak birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü" dedi.

"KEFENİ, ÇARŞAFI, HAVLUYU NE YAPACAKSIN"

Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Tanak, "Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi.

"EY HIRSIZ, ELİNİ VİCDANINA KOY"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise hırsızlık karşısında tepkisini göstererek, "Burada durumu olmayanlar için yedek kefen bulunuyor. Ey hırsız, elini vicdanına koy, senin annen, baban ölse burada cenazesi yıkanırken kefen alacak paran olmasa ne hissedersin, Allah'tan kork ve vicdanına sor. Buraya gelen herkesin parası yok ki. Paran yoksa git çalış" diye konuştu.

