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Güncel

Adana'da bir gündür haber alınamayan genç aracında ölü bulundu

Adana'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan kişi aracında ölü bulundu.

AA28 Şubat 2020 Cuma22:36 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:36

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda park halinde bulunan otomobilde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, 55 AZR 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, cesedin, kendisinden bir gündür haber alınamayan Mustafa Gök'e (22) ait olduğunu tespit etti.

Gök'ün en son arkadaşlarıyla görüştüğü, daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olayı duyarak gelen Mustafa Gök'ün anne ve babası gözyaşı döktü.

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