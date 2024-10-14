İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2024 Pazartesi / 11 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2693
  • EURO
    37,434
  • ALTIN
    2917.57
  • BIST100
    8714.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti
Güncel

Adana'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla yaşamına son verdi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Adana'da bir kadını tabancayla öldüren şüpheli intihar etti
ABONE OL

Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki Emre Naynal (37) ve yanındaki Ayşegül Sefer'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Naynal'ın tabancayla Sefer'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.