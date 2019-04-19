12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8179
  • 6,5513
  • 238.366
  • 97.164
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da ceylan derisi üzerine altın işlemeli tarihi İncil ele geçirildi

Adana'nın Karataş ilçesinde ellerindeki paha biçilemeyen tarihi İncil ile tarihi eserleri polise satmaya kalkışan 2 kişi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde Vecdi F. ile Şeref A.'nın tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis alıcı kılığına girerek şahıslarla irtibata geçip tarihi eserleri almak istediğini söyledi. Polis verilen adrese giderek tarihi eserleri almak istediği sırada zanlılar, alıcıların polis olduğunu anlayıp kaçmak istedi. Şahıslar kovalama sonrası yakalandı.
 
Zanlıların kaçarken attığı poşetlerde yapılan aramalarda ise iki paha biçilemez İncil, madeni para ve mühür ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınırken tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi. 

Almanya´dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İlk günden diyet ödemeye başladı

İlk günden diyet ödemeye başladı

Türkiye'den Yunanistan'a yalanlama

Türkiye'den Yunanistan'a yalanlama

Kızının kanserini böyle fark etti

Kızının kanserini böyle fark etti

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri açıklandı

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri açıklandı

Paha biçilemiyor... Kaçarken attıkları poşetten çıktı

Paha biçilemiyor... Kaçarken attıkları poşetten çıktı

İslam'ın hafızası kasten yok edildi

İslam'ın hafızası kasten yok edildi

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

İstanbul için önemli uyarı: O saatlere dikkat

İstanbul için önemli uyarı: O saatlere dikkat
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP´nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

İşte Türk futbolundaki yeni sistemin tüm detayları

İşte Türk futbolundaki yeni sistemin tüm detayları

Eylemciler kendilerini gardaki trenlere yapıştırdı

Eylemciler kendilerini gardaki trenlere yapıştırdı

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA