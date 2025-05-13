İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,805
  • EURO
    43,1978
  • ALTIN
    4065.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da çöp konteynerindeki kafatası gizemi çözüldü!
Güncel

Adana'da çöp konteynerindeki kafatası gizemi çözüldü!

Adana'da çöpe atılan insan kafatasının sırrı, 31 yıl sonra çözüldü. Uzman Doktor G.S.'nin, öğrenci olduğu yıllarda mezarlıktan aldığı kafatasını yıllarca sakladığı, eşi tarafından 'fazlalık' olarak nitelendirilip çöpe atıldığı ortaya çıktı.

İHA13 Mayıs 2025 Salı 10:10 - Güncelleme:
Adana'da çöp konteynerindeki kafatası gizemi çözüldü!
ABONE OL

Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü. Uzman Doktor G.S.'nin 31 yıl önce bir mezarlıktaki çalışma sırasında aldığı, öğretmen eşinin ise çöpe attığı ortaya çıktı. G.S.'nin, 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi.

Olay, 10 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Site görevlisi İsa Kaplan, çöpten hayvanlara vereceği ekmekleri toplarken, konteynerdeki kağıda sarılı poşeti fark etti. Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAFATASINI DOKTOR 31 YIL ÖNCE MEZARLIKTAN ALMIŞ

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki Uzman Doktor G.S.'ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, G.S.'nin 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında ortaya çıkan kemiklerden bir kafatasını aldığı belirlendi. G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi. Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Adana
  • insan kafatası
  • gizemli ölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.