Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Adana'da cuma namazı kılınacak yerler

12 Haziran 2020 Cuma 12:29 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:29

Adana Valiliği ve Adana il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs normalleşme sürecinde yeniden Adana'da Cuma namazı kılınacak yerler olarak cami ve mescitlerin listesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayının sonunda bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Geçen hafta hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan Adana'da cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Adana'da cuma namazı kılınacak yerler camiler listesi aşağıdaki gibidir.

ADANA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER

Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Adana'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Adana'da Cuma namazı kılınacak camiler listesi

ALADAĞ

Aladağ Merkez Stadyum

Ahmet Gündüz Camii Cami Bahçesi

Dölekli Mahallesi Camii Cami Bahçesi

Eğner Çakırlar Mah. Camii Cami Bahçesi

Eğner Mahallesi Camii Cami Bahçesi

Kökez Mahallesi Sahada

Kışlak Mh Camii Cami Bahçesi

Ebrişim Tekir Mh camii Cami Bahçesi

Meydan Mh Sahada

Boztahta Mh Camii Cami Bahçesi

Büyüksofulu Mh Halı Sahada

Çarkıpare Mh Camii Cami Bahçesi

Kelerbaşı Mh Camii Cami Bahçesi

Kızılgedik Mh Camii Cami Bahçesi

Dailer Mh Camii Cami Bahçesi

Kayabaşı Mh Camii Cami Bahçesi

Kıcak Mh Cami Bahçesi

Köşkerli Mh Camii Cami Bahçesi

Posyağbasan Mh Camii Cami Bahçesi

Körkuyu Mh Camii Cami Bahçesi

Yetimli Mh Camii Cami Bahçesi

Kabasakal Mh Camii Cami Bahçesi

Gerdibi Mh Camii Sahada

Darılık Mh Camii Cami Bahçesi

Karahan Mh Camii Cami Bahçesi

Gireğiyeniköy Mh Camii Cami Bahçesi

Şivişli Mh Camii Yeşil Alan

Darıçukuru Mh camii Cami Bahçesi

Masiret Mh camii Cami Bahçesi

CEYHAN

1 BUĞDAY CAMİ İLÇE MERKEZİ 150

2 BÜYÜK ATATÜRK PARKI İLÇE MERKEZİ 4000

3 BÜYÜK MANGIT MH. MERKEZ CAMİ İLÇE MERKEZİ 150

4 CEYHAN STADYUMU İLÇE MERKEZİ 3000

5 NAMIK KEMAL MH. PAZAR YERİ (CUMARTESİ PAZARI) İLÇE MERKEZİ 2000

6 ÇİFTEMİNARELİ CAMİ İLÇE MERKEZİ 250

7 FAHRETTİNPAŞA CAMİ İLÇE MERKEZİ 500

8 HATİCE BİLİCİ CAMİ (OTOGAR AVLUSU) İLÇE MERKEZİ 750

9 NAMIK KEMAL MH. HASANAĞA CAMİ İLÇE MERKEZİ 250

10 MURADİYE CAMİİ İLÇE MERKEZİ 200

11 İSTİKLAL MH. PAZAR YERİ (PERŞEMBE PAZARI) İLÇE MERKEZİ 2000

12 ULUS CAMİ İLÇE MERKEZİ 400

İLÇE MERKEZİ TOPLAM 13650

13 ADAPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

14 AĞAÇLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

15 AĞAÇPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

16 AKDAM MH.AVCILAR C. CEYHAN MAHALLE 50

17 AKDAM MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

18 ALTIGÖZ MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

19 ALTIKARA MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

20 AYDINLAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 35

21 AZİZLİ MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

22 BAŞÖREN MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

23 BAŞÖREN MH.KIZILARI C. CEYHAN MAHALLE 30

24 BİRKENT MH.CELİLUŞAĞI C. CEYHAN MAHALLE 25

25 BİRKENT MH.YENİKENT C. CEYHAN MAHALLE 25

26 BURHANLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

27 BÜYÜKBURHANİYE MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

28 CAMUZAĞILI MH.C. CEYHAN MAHALLE 30

29 CAMUZAĞILI MH.HAYDARAĞA C. CEYHAN MAHALLE 30

30 CAMUZAĞILI MH.MUHACİR C. CEYHAN MAHALLE 25

31 ÇAKALDERE MH. C. CEYHAN MAHALLE 25

32 ÇATAKLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

33 ÇATALHÜYÜK MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

34 ÇEVRETEPE MH.C. CEYHAN MAHALLE 40

35 ÇİFTLİKLER MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

36 ÇOKÇAPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 30

37 DAĞISTAN MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

38 DEĞİRMENDERE MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

39 DEĞİRMENDERE MH.YÖRÜKLER C. CEYHAN MAHALLE 25

40 DEĞİRMENLİ MH.İSLAMOĞLU C. CEYHAN MAHALLE 35

41 DİKİLİTAŞ MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

42 DOKUZTEKNE MH.C. CEYHAN MAHALLE 80

43 DORUK MH.C. CEYHAN MAHALLE 85

44 DUTLUPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 30

45 EKİNYAZI MH.C. CEYHAN MAHALLE 30

46 ELMAGÖLÜ MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

47 ERENLER MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

48 GÜMÜRDÜLÜ MH.C. CEYHAN MAHALLE 150

49 GÜMÜRDÜLÜ MH.GÜMÜŞDERE C CEYHAN MAHALLE 100

50 GÜNDOĞAN MH.C. CEYHAN MAHALLE 25

51 GÜNYAZI MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

52 HAMDİLLİ MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

53 HAMİDİYE MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

54 HAMİTBEY MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

55 HAMİTBEYBUCAĞI MH.C. CEYHAN MAHALLE 60

56 ISIRGANLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

57 İMRAN MH.C. CEYHAN MAHALLE 70

58 İNCETARLA MH.C. CEYHAN MAHALLE 70

59 İNCEYER MH.C. CEYHAN MAHALLE 70

60 İSALI MH.C. CEYHAN MAHALLE 70

61 KARAKAYALI MH.CEBRELİ C. CEYHAN MAHALLE 75

62 KILIÇKAYA MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

63 KIVRIKLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 65

64 KÖPRÜLÜ MH.C. CEYHAN MAHALLE 80

65 KÖRKUYU MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

66 KÖSRELİ MH.C. CEYHAN MAHALLE 150

67 KURTKULAĞI MH.C. CEYHAN MAHALLE 150

68 KURTPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 130

69 KURTPINAR MH.İNCİRLİ C. CEYHAN MAHALLE 140

70 KURTPINAR MH.KARATEPE C. CEYHAN MAHALLE 100

71 KURTPINARI MH.BOTAŞ TESİSLERİ C. CEYHAN MAHALLE 120

72 KUZUCAK MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

73 KÜÇÜKBURHANİYE MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

74 KÜÇÜKMANGIT MH.C. CEYHAN MAHALLE 150

75 MERCİMEK MH. ORTA C. CEYHAN MAHALLE 125

76 MERCİMEK MH. SELİMİYE C. CEYHAN MAHALLE 100

77 MERCİMEK MH. TARIM AÇIK CEZAEVİ C CEYHAN MAHALLE 125

78 MERCİMEK MH. TİGEM C. CEYHAN MAHALLE 125

79 MERCİMEK MH.YUKARI C. CEYHAN MAHALLE 100

80 MUSTAFABEYLİ MH. C. CEYHAN MAHALLE 150

81 NARLIK MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

82 SAĞIRLAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

83 SAĞKAYA MH. GÖÇMENLER C. CEYHAN MAHALLE 50

84 SAĞKAYA MH. MERKEZ C. CEYHAN MAHALLE 150

85 SARIMAZI MH. MRK.C CEYHAN MAHALLE 90

86 SARIMAZI MH. YENİ C. CEYHAN MAHALLE 85

87 SARIMAZI MH. YEŞİLEVLER C. CEYHAN MAHALLE 110

88 SARIMAZI MH.KÜÇÜKÇEŞME C. CEYHAN MAHALLE 110

89 SELİMİYE MH.C. CEYHAN MAHALLE 110

90 SİRKELİ MH. C. CEYHAN MAHALLE 100

91 SOĞUKPINAR MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

92 SOYSALLI MH. KARCILAR C. CEYHAN MAHALLE 100

93 SOYSALLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 100

94 TATARLI MH.C. CEYHAN MAHALLE 90

95 TATLIKUYU MH.C. CEYHAN MAHALLE 85

96 TOKTAMIŞ MH.C. CEYHAN MAHALLE 80

97 TUMLU MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

98 TUMLU MH.ÇUKURKAMIŞ C. CEYHAN MAHALLE 55

99 ÜÇDUTYEŞİLOVA MH.C. CEYHAN MAHALLE 60

100 YALAK MH.C. CEYHAN MAHALLE 55

101 YELLİBEL MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

102 YENİKÖYNAZIMBEY MH. C. CEYHAN MAHALLE 100

103 YEŞİLBAHÇE MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

104 YEŞİLDAM MH.C. CEYHAN MAHALLE 75

105 YILANKALE MH.C. CEYHAN MAHALLE 50

ÇUKUROVA

5 OCAK C. Belediye Evleri Mahallesi 84201 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

2 ABDULLAH CEM TURHAN C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85181 Sokak No: 8 Çukurova / Adana

3 BAHÇEŞEHİR ERDOĞANLAR C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85036 Sokak No: 8 Çukurova / Adana

4 BEHİYE HATUN C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85331 Sokak No: 19 /1 Çukurova / Adana

5 BELEDİYE EVLERİ AKŞEMSETTİN C. Belediye Evleri Mahallesi 84134 Sokak No: 2 Çukurova / Adana

6 BELEDİYE EVLERİ İNCE C. Belediye Evleri Mahallesi 84040 Sokak No: 10 Çukurova / Adana

7 D.S.İ. SONDAJ C. Güzelyalı Mahallesi 81001 Sokak No: 2 Çukurova / Adana

8 FAHRİŞEN C. Huzurevleri Mahallesi 77035 Sokak No: 4 Çukurova / Adana

9 FAKİRULLAH C. Güzelyalı Mahallesi 81075 Sokak No: 36 /1 Çukurova / Adana

10 HACI ARİF ZALOĞLU NUR C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85001 Sokak No: 1 /1 Çukurova / Adana

11 HACI FEHMİ DÖNMEZ C. Huzurevleri Mahallesi 77136 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

12 HACI HASAN ILGIN C. Huzurevleri Mahallesi 77056 Sokak No: 2 Çukurova / Adana

13 HACI HÜSEYİN BİLEN C. Huzurevleri Mahallesi 77021 Sokak No: 1 C Çukurova / Adana

14 HACI KALENDER C. Belediye Evleri Mahallesi 84330 Sokak No: 10 Çukurova / Adana

15 HACI ŞEVKİ ÖZTÜRK C. Huzurevleri Mahallesi 77229 Sokak No: 2 A Çukurova / Adana

16 KABASAKAL MEZARLIĞI C. Kabasakal Mahallesi Kabasakal Sokak No: 1 Çukurova / Adana

17 KABASAKAL MH.C. Kabasakal Mahallesi Kabasakal Sokak No: 1 Çukurova / Adana

18 KURTTEPE MH.C. Kurttepe Mahallesi 83046 Sokak No: 13 Çukurova / Adana

19 MAHFES SIĞMAZ C. Mahfesığmaz Mahallesi 79033 Sokak No: 31 Çukurova / Adana

20 MAHMUT KARAASLANYİĞİT C. Mahfesığmaz Mahallesi 79118 Sokak Çukurova / Adana

21 MEHMET BAYSAL HOCA C. Belediye Evleri Mahallesi 84172 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

22 MESUT ARI C. Toros Mahallesi 78128 Sokak No: 8 Çukurova / Adana

23 MİRAÇ C. Beyazevler Mahallesi 80033 Sokak No: 17 Çukurova / Adana

24 NUMANOĞLU C. Yurt Mahallesi 71443 Sokak No: 2 A Çukurova / Adana

25 RAMAZANOĞLU C. Toros Mahallesi 78186 Sokak No: 3 Çukurova / Adana

26 RUH SAĞLIĞI HASTANESİ MESCİDİ Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvar Çukurova / Adana

27 SADIK KAYA C. Toros Mahallesi 78112 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

28 SOMUNCU BABA TAHSİN ALBAY C. Mahfesığmaz Mahallesi 79154 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

29 SÜLEYMAN ÖZKAN C. Yurt Mahallesi 71345 Sokak No: 19 Çukurova / Adana

30 ŞAMBAYADI MAH.TOKİ C. Şambayadı Mahallesi 90035 Sokak No: 80 Çukurova / Adana

31 ŞAMBAYADI MH.C. Şambayadı Mahallesi 90016 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

32 ŞEHİT HALİT YAŞAR MİNE C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85129 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

33 ŞEHİT YUNUS UĞUR C. Yüzüncüyıl Mahallesi 85112 Sokak No: 2 Çukurova / Adana

34 TEKBİR C. Toros Mahallesi 78045 Sokak No: 25 Çukurova / Adana

35 TEVHİT C. Belediye Evleri Mahallesi 84274 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

36 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU MESCİDİ Beyazevler Mahallesi 80030 Sokak No: 10 Çukurova / Adana

37 ULUYOL C. Belediye Evleri Mahallesi 84290 Sokak No: 9 Çukurova / Adana

38 YENİBARAJ C. Güzelyalı Mahallesi 81029 Sokak No: 13 Çukurova / Adana

39 ZEYNEL ABİDİN ÜÇGÜL C. Yurt Mahallesi 71487 Sokak No: 2 Çukurova / Adana

40 GÜZELYALI KAPALI SEMT PAZARI

41 HUZUREVLERİ KAPALI SEMT PAZARI

42 GENÇLİK MERKEZİ ARKASI

ATLETİZİM PİSTİ

43 ÇOBANDEDE ÇEVRESİ YESİL ALAN

44 CUMHURİYET PARKI

45 TÜYAP FUAR ALANI

KÖYLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

1 DÖRTLER MH.ARAPLAR C. Dörtler Mahallesi Araplar Sokak No: 1 Çukurova / Adana

2 DÖRTLER MH.C. Dörtler Mahallesi Merkez Sokak No: 20 /1 Çukurova / Adana

3 ESENTEPE MH.C. Esentepe Mahallesi 89007 Sokak No: 1 Çukurova / Adana

4 GÖKKUYU MH.C. Gökkuyu Mahallesi Söğütlüdere Küme Evler No: 1 Çukurova / Adana

5 GÖKKUYU MH.ÇETİREVLİ C. Gökkuyu Mahallesi Çetirevli Küme Evler No: 1 Çukurova / Adana

6 KARAHAN MH.C. Karahan Mahallesi Köyiçi Sokak No: 20 Çukurova / Adana

7 KARAHAN MH.TAPANTEPE C. Karahan Mahallesi Tapantepe Kümesi Sokak No: 9 Çukurova / Adana

8 KAŞOBA MH.C. Kaşoba Mahallesi Merkez Sokak No: 49 Çukurova / Adana

9 KÜÇÜKÇINAR MH.C. Bozcalar Mahallesi Merkez Sokak No: 49 Çukurova / Adana

10 MEMİŞLİ MH.C. Memişli Mahallesi Merkez Sokak No: 17 Çukurova / Adana

11 ÖRCÜN MH.C. Örcün Mahallesi Merkez Sokak No: 1 Çukurova / Adana

12 PİRİLİ MH.KÜTÜKLÜ C. Pirili Mahallesi Kütüklü Sokak No: 10 /2 Çukurova / Adana

13 SĞÜTLÜ MH.FAKILAR C. Söğütlü Mahallesi Fakılar Sokak No: 17 Çukurova / Adana

14 BOZCALAR MH.URGANKIRAN C. Bozcalar Mahallesi Urgankıran Sokak No: 1 Çukurova / Adana

15 BOZCALIR MH.C. Bozcalar Mahallesi Merkez Sokak No: 1 Çukurova / Adana

16 KAŞOBA MH.ÇUNGURLU C. Kaşoba Mahallesi Cungurlu Sokak No: 3 Çukurova / Adana

17 DÖRTLER MH.TOPALAK C. Dörtler Mahallesi Topalak Sokak No: 94 Çukurova / Adana

18 FADIL MH.C. Fadıl Mahallesi Merkez Sokak No: 34 Çukurova / Adana

19 PİRİLİ MH.ABACILAR C. Pirili Mahallesi Abacı Sokak No: 10 Çukurova / Adana

20 PİRİLİ MH.NAİPLER C. Pirili Mahallesi Naipler Sokak No: 1 Çukurova / Adana

21 SALBAŞ MH. C. Salbaş Esentepe Mahallesi Hacı Osman Cadde No: 131 Çukurova / Adana

22 SALBAŞ MH. HACI MEHMET C. Kocatepe Mahallesi 122024 Sokak No: 11 Çukurova / Adana

23 SALBAŞ MH. KANTİN C. Yeni Mahallesi Karaisalı Cadde No: 20 Çukurova / Adana

24 SALBAŞ MH. LÜTFİYE HATUN C. Yeni Mahallesi Çatalan Cadde No: 100 Çukurova / Adana

25 SALBAŞ MH.GÖKHAN ÇAKMAK C. Yeni Mahallesi 121010 Sokak No: 11 Çukurova / Adana

26 SÖĞÜTLÜ MH.C. Söğütlü Mahallesi Merkez Sokak No: 11 Çukurova / Adana

27 SÖĞÜTLÜ MH.TÖMEK C. Söğütlü Mahallesi Tömek Sokak No: 17 Çukurova / Adana

FEKE

İMAMOĞLU

Arı Cami Açık Alanı

Çeşme Cami Açık Alanı

Nur Cami Açık Alanı

Rahmet Cami Açık Alanı

Tuna Cami Açık Alanı

Aydın Cami Açık Alanı

Yeni Cami (Pazar Yeri)

Çarşı Cami Açık Alanı

Adalet Cami Açık Alanı

Çörten Mah. Pekmezci Cami Açık Alanı

Yenievler Mah.Cami Açık Alanı

Hacıhasanlı Mah.Cami Açık Alanı

Ufacıören Mah.Bayraklı Cami Açık Alanı

Üçtepe Mah. Cami Açık Alanı

Saygeçit Mah Cami Açık Alanı

Koyunevi Mah Açık Alanı

Aliler Mah.Cami Açık Alanı

Camili 2 mah.Cami Açık Alanı

Sayca mah Cami Açık Alanı

Menteş mah. Cami Açık Alanı

Camili Mah. Cami Açık Alanı

Ağzıkaraca Mah. Cami Açık Alanı

Üçtepe Mah Eğriçam Cami Açık Alanı

Malıhıdırlı Mah Cami Açık Alanı

Üçtepe Mah.Elifçeler Cami Açıkalanı

Alaybeyli mah. Abdiluşağı cami Açık Alanı

Üçtepe Mah.Menteş Cami Açık Alanı

Yazıtepe Mah Cami Açık Alanı

Alaybeyli Mah. Cami Açık Alanı

Danacılı Mah. Cami Açık Alanı

Otluk Mah.Cırıklar Cami Açık Alanı

Çörten Mah. Cami Açık Alanı

Sevinçli Mah.Cami Açık Alanı

Ayvalı Mah.Cami Açık Alanı

Üçtepe Mah. Ortaeğriçam Cami Açık Alanı

Sevinçli Mah. Yeni Mustafa Cami Açık Alanı

Cumhuriyet mah.Cami Açık Alanı

KARAİSALI

KARATAŞ

KOZAN

M.SAMİ RAMAZANOĞLU CAMİİ AĞLIBOĞAZ MAHALLESİ

2 ŞAMLIOĞLU MUSTAFA ÜNLÜ CAMİİ AĞLIBOĞAZ MAHALLESİ

3 AK CAMİİ ARSLANPAŞA MAHALLESİ

4 OSMAN KARAOĞLU CAMİİ BAĞLAR MAHALLESİ

5 CUMHURİYET PARKI CUMHURİYET MAHALLESİ

6 AYŞE FATMA HATUN CAMİİ ÇANAKLI MAHALLESİ

7 ÜMMÜGÜLSÜM CAMİİ ÇANAKLI MAHALLESİ

8 MERKEZ TOKİ CAMİİ ÇANAKLI MAHALLESİ

9 SERİN CAMİİ GÜNERİ MAHALLESİ

10 HOŞKADEM CAMİİ HACIUŞAĞI MAHALLESİ

11 HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ

12 KAPALI CUMA PAZAR YERİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ

13 FİDANOĞLU CAMİİ MAHMUTLU MAHALLESİ

14 KÜÇÜK CAMİİ MAHMUTLU MAHALLESİ

15 ZÜBEYDE AKÇALI CAMİ MAHMUTLU MAHALLESİ

16 ŞEVKİYE CAMİİ+PARK ŞEVKİYE MAHALLESİ

17 HAL CAMİİ ŞEVKİYE MAHALLESİ

18 YEŞİL MİZAN CAMİİ TAVŞANTEPE MAHALLESİ

19 TAVŞANTEPE CAMİİ TAVŞANTEPE MAHALLESİ

20 KELEBEKLER CAMİİ TAVŞANTEPE MAHALLESİ

21 24 KASIM EVLERİ CAMİİ TAVŞANTEPE MAHALLESİ

22 TUFANPAŞA CAMİİ TUFANPAŞA MAHALLESİ

23 ARİFE ÇAMURDAN CAMİİ TUFANPAŞA MAHALLESİ

24 YUSUF BAYSAL CAMİİ TUFANPAŞA MAHALLESİ

25 ZEYNEP HATUN CAMİİ TUFANPAŞA MAHALLESİ

26 MEZARLIK CAMİİ ARKASI ARSA TUFANPAŞA MAHALLESİ

27 FEYYAZ GÜRALP CAMİİ TÜRKELİ MAHALLESİ

28 YENİ CAMİİ TÜRKELİ MAHALLESİ

29 AYDOĞMUŞ CAMİİ VARSAKLAR MAHALLESİ

30 HAYRİYE GÜRALP CAMİİ VARSAKLAR MAHALLESİ

31 HÜSEYİN ZEYNEL ABİDİN CAMİİ VARSAKLAR MAHALLESİ

32 GÜZEL CAMİİ VARSAKLAR MAHALLESİ

33 BAYKAN CAMİİ YARIMOĞLU MAHALLESİ

İLÇEMİZE BAĞLI CUMA NAMAZI KILINACAK KÖYLER (MAHALLELER)

1 ACARMANTAŞ MH.C. ACARMANTAŞ MH..

2 ACARMANTAŞ MH.YENİ C. ACARMANTAŞ MH.YENİ .

3 AKARCA MH.C. AKARCA MH..

4 AKÇALIUŞAĞI MH. GÖLLER YAYLASI ÇATALGÖL C. AKÇALIUŞAĞI MH. GÖLLER YAYLASI ÇATALGÖL .

5 AKÇALIUŞAĞI MH. GÖLLER YAYLASI YENİKUYU C. AKÇALIUŞAĞI MH. GÖLLER YAYLASI YENİKUYU .

6 AKÇALIUŞAĞI MH.C. AKÇALIUŞAĞI MH..

7 AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI KOCAGÖL C AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI KOCAGÖL

8 AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI SARNIÇ C. AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI SARNIÇ .

9 AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI UZUNKUYU C. AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLER YAYLASI UZUNKUYU .

10 AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLERYAYLASI TAHTALIMEZAR C AKÇALIUŞAĞI MH.GÖLLERYAYLASI TAHTALIMEZAR

11 AKÇALIUŞAĞI MH.KARGAPAZARI C. AKÇALIUŞAĞI MH.KARGAPAZARI .

12 AKDAM MH.C. AKDAM MH..

13 AKDAM MH.CIRNAZLI C. AKDAM MH.CIRNAZLI .

14 AKDAM MH.ESELER C. AKDAM MH.ESELER .

15 AKKAYA MH.C. AKKAYA MH..

16 ALAPINAR MH.C. ALAPINAR MH..

17 ANDIL MH.C. ANDIL MH..

18 ANDIL MH.DOĞU C. ANDIL MH.DOĞU .

19 ASLANLI MH. C. ASLANLI MH. .

20 ASLANLI MH.ÇAVUŞAĞA C. ASLANLI MH.ÇAVUŞAĞA .

21 ASLANLI MH.TOPALLAR C. ASLANLI MH.TOPALLAR .

22 ASLANLI MH.TOPALLAR İRŞAD C. ASLANLI MH.TOPALLAR İRŞAD .

23 AYDIN MH. KIZILHEYİK C. AYDIN MH. KIZILHEYİK .

24 AYDIN MH.C. AYDIN MH..

25 AYDIN MH.HACYÜKSEĞİ C. AYDIN MH.HACYÜKSEĞİ .

26 AYDIN MH.YAĞLIÖREN C. AYDIN MH.YAĞLIÖREN .

27 AYŞEHOCA MH.C. AYŞEHOCA MH..

28 BAĞÖZÜ MH.C. BAĞÖZÜ MH..

29 BAĞTEPE MH. C. BAĞTEPE MH. .

30 BAĞTEPE MH.KARACALAR C. BAĞTEPE MH.KARACALAR .

31 BAĞTEPE MH.YEŞİL C. BAĞTEPE MH.YEŞİL .

32 BOZTAHTA MH. DEĞİRMENCİK C. BOZTAHTA MH. DEĞİRMENCİK

33 BOZTAHTA MH.BELÖREN C. BOZTAHTA MH.BELÖREN .

34 BOZTAHTA MH.C. BOZTAHTA MH..

35 BOZTAHTA MH.CANOĞLULLARI C. BOZTAHTA MH.CANOĞLULLARI .

36 BOZTAHTA MH.MEMİLER C. BOZTAHTA MH.MEMİLER .

37 BUCAK MH.C. BUCAK MH..

38 BUCAK MH.ESKİ C. BUCAK MH.ESKİ .

39 BULDUKLU MH.C. BULDUKLU MH..

40 ÇAMDERE MH.C. ÇAMDERE MH..

41 ÇAMDERE MH.HORZUM YAYLASI KÜÇÜK C. ÇAMDERE MH.HORZUM YAYLASI KÜÇÜK .

42 ÇAMDERE MH.HORZUM YAYLASI MERKEZ C. ÇAMDERE MH.HORZUM YAYLASI MERKEZ .

43 ÇAMDERE MH.SULUHAN YAYLASI C. ÇAMDERE MH.SULUHAN YAYLASI .

44 ÇAMLARCA MH.C. ÇAMLARCA MH..

45 ÇANDIK MH.C. ÇANDIK MH..

46 ÇELENUŞAĞI MH.C. ÇELENUŞAĞI MH..

47 ÇOBANPINARI MH.C. ÇOBANPINARI MH..

48 ÇOBANPINARI MH.ESKİ C. ÇOBANPINARI MH.ESKİ .

49 ÇOBANPINARI MH.KARA VELİLER C. ÇOBANPINARI MH.KARA VELİLER .

50 ÇOKAK MH.C. ÇOKAK MH..

51 ÇUKURÖREN MH.C. ÇUKURÖREN MH..

52 ÇUKURÖREN MH.KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ C. ÇUKURÖREN MH.KURTOĞLU ÇİFTLİĞİ .

53 ÇULLUUŞAĞI MH.C. ÇULLUUŞAĞI MH..

54 ÇÜRÜKLÜ MH.C. ÇÜRÜKLÜ MH..

55 DAMYERİ MH. C. DAMYERİ MH. .

56 DAMYERİ MH.MEMİŞLİ C. DAMYERİ MH.MEMİŞLİ .

57 DİKİLİTAŞ MH.C. DİKİLİTAŞ MH..

58 DİLEKKAYA MH.C. DİLEKKAYA MH..

59 DOĞANALANI MH.H.KERİMLİ C. DOĞANALANI MH.H.KERİMLİ .

60 DOĞANALANI MH.KOLTAKLI C. DOĞANALANI MH.KOLTAKLI

61 DOĞANALANI MH.SARIAĞAÇ C. DOĞANALANI MH.SARIAĞAÇ .

62 DURALİUŞAĞI MH.C. DURALİUŞAĞI MH..

63 DURMUŞLU MH.C. DURMUŞLU MH..

64 DÜZAĞAÇ MH.C. DÜZAĞAÇ MH..

65 ERGENUŞAĞI MH.C. ERGENUŞAĞI MH..

66 ESKİKABASAKAL MH.C. ESKİKABASAKAL MH..

67 ESKİKABASAKAL MH.MEMİ C. ESKİKABASAKAL MH.MEMİ .

68 ESKİMANTAŞ MH. C. ESKİMANTAŞ MH. .

69 FAYDALI MH.C. FAYDALI MH..

70 FAYDALI MH.ÇUKURKÖPRÜ C. FAYDALI MH.ÇUKURKÖPRÜ .

71 FERHATLI MH.C. FERHATLI MH..

72 GAZİKÖYÜ MH.C. GAZİKÖYÜ MH..

73 GEDİKLİ MH.AYICIK H.ALİ KILIÇKAYA C. GEDİKLİ MH.AYICIK

74 GEDİKLİ MH.C. GEDİKLİ MH..

75 GÖKGÖZ MH. C. GÖKGÖZ MH.

76 GÖRBEYAZ MH.C. GÖRBEYAZ MH..

77 GÜNERİ MH.C. GÜNERİ MH..

78 HACIBEYLİ MH.C. HACIBEYLİ MH..

79 HAMAM MH.C. HAMAM MH..

80 HAMAM MH.KAMIŞOBASI C. HAMAM MH.KAMIŞOBASI .

81 HAMAM MH.TILAN C. HAMAM MH.TILAN .

82 HAMAM MH.TORUNLAR C. HAMAM MH.TORUNLAR .

83 HENÜZÇAKIRI MH.C. HENÜZÇAKIRI MH..

84 ILICA MH.C. ILICA MH..

85 ILICA MH.YENİ C. ILICA MH.YENİ .

86 IŞIKKAYA MH.C. IŞIKKAYA MH..

87 IŞIKLI MH.AYDIN C. IŞIKLI MH.AYDIN .

88 IŞIKLI MH.C. IŞIKLI MH..

89 IŞIKLI MH.TOKLULAR C. IŞIKLI MH.TOKLULAR .

90 İDEM MH.C. İDEM MH..

91 İDEM MH.ORTAKÖY C. İDEM MH.ORTAKÖY .

92 KABAKTEPE MH.C. KABAKTEPE MH..

93 KAHVELİ MH.C. KAHVELİ MH..

94 KALKUMAÇ MH.C. KALKUMAÇ MH.

95 KAPIKAYA MH.C. KAPIKAYA MH..

96 KARABUCAK MH.C. KARABUCAK MH..

97 KARACAÖREN MH.C. KARACAÖREN MH..

98 KARAHAMZALI MH. BEKİRLER C. KARAHAMZALI MH. BEKİRLER

99 KARAHAMZALI MH.ALİAĞALAR ACAR YAYLA C. KARAHAMZALI MH.ALİAĞALAR ACAR YAYLA .

100 KARAHAMZALI MH.TORAMANLI C. KARAHAMZALI MH.TORAMANLI .

101 KARANEBİLİ MH.C. KARANEBİLİ MH..

102 KEMER MH.C. KEMER MH..

103 KIBRISLAR MH.C. KIBRISLAR MH..

104 KIZILLAR MH.C. KIZILLAR MH..

105 KIZILLAR MH.MEZARLIK C. KIZILLAR MH.MEZARLIK .

106 KIZLARSEKİSİ MH.C. KIZLARSEKİSİ MH..

107 KIZLARSEKİSİ MH.KOCAKÖY C. KIZLARSEKİSİ MH.KOCAKÖY .

108 KÖSELİ MH.C. KÖSELİ MH.

109 KUYTUCAK MH.ALİFAKILAR C. KUYTUCAK MH.ALİFAKILAR .

110 KUYTUCAK MH.DANACILI C. KUYTUCAK MH.DANACILI .

111 KUYTUCAK MH.KARAPINAR C. KUYTUCAK MH.KARAPINAR .

112 KUYTUCAK MH.SAVRUK YAYLASI C. KUYTUCAK MH.SAVRUK YAYLASI .

113 KUYUBELİ MH.C. KUYUBELİ MH..

114 KUYULUK MH.C. KUYULUK MH.

115 MAHYALAR MH.BOYALI C. MAHYALAR MH.BOYALI .

116 MAHYALAR MH.C. MAHYALAR MH..

117 MARANGEÇİLİ MH.C. MARANGEÇİLİ MH.

118 MİNNETLİ MH.C. MİNNETLİ MH..

119 ORÇAN MH.C. ORÇAN MH..

120 ORUÇLU MH.C. ORUÇLU MH..

121 ÖRENDERE MH. C. ÖRENDERE MH. .

122 ÖZBAŞI MH.C. ÖZBAŞI MH..

123 PEKMEZCİ MH.C. PEKMEZCİ MH..

124 POSKABASAKAL MH.C. POSKABASAKAL MH..

125 POSKABASAKAL MH.KAVUKLU C. POSKABASAKAL MH.KAVUKLU .

126 SALMANLI MH.C. SALMANLI MH..

127 ŞERİFLİ MH.C. ŞERİFLİ MH..

128 ŞERİFLİ MH.KARAKÖSELER C. ŞERİFLİ MH.KARAKÖSELER

129 TEPECİKÖREN MH.C. TEPECİKÖREN MH..

130 TEPECİKÖREN MH.ÇÖBÜK C. TEPECİKÖREN MH.ÇÖBÜK .

131 TEPECİKÖREN MH.USTALAR C. TEPECİKÖREN MH.USTALAR .

132 TEPECİKÖREN MH.YENİ C. TEPECİKÖREN MH.YENİ .

133 TUFANLI MH.C. TUFANLI MH..

134 TURGUTLU MH.C. TURGUTLU MH..

135 TURGUTLU MH.NURLU C. TURGUTLU MH.NURLU .

136 TURUNÇLU MH.C. TURUNÇLU MH..

137 VELİCANLI MH.C. VELİCANLI MH..

138 YANALERİK MH.C. YANALERİK MH..

139 YASSIÇALI MH.C. YASSIÇALI MH..

140 YASSIÇALI MH.KAYHAN C. YASSIÇALI MH.KAYHAN .

141 YASSIÇALI MH.KAYHANBURNU C. YASSIÇALI MH.KAYHANBURNU .

142 YENİKÖY MAH.C. YENİKÖY MAH..

143 YUKARIKEÇİLİ MH.ÇARDAK C. YUKARIKEÇİLİ MH.ÇARDAK .

144 YÜKSEKÖREN MH.AŞAĞI C. YÜKSEKÖREN MH.AŞAĞI

145 YÜKSEKÖREN MH.C. YÜKSEKÖREN MH..

146 YÜKSEKÖREN MH.NARLIÖREN C. YÜKSEKÖREN MH.NARLIÖREN .

147 ZERDALİ MH.C. ZERDALİ MH.

148 ZERDALİ MH.SAKIZTEPE C. ZERDALİ MH.SAKIZTEPE .

POZANTI

SAİMBEYLİ

Himmetli Mah.

Himmetli Mah.Suçatı C.

Cumhurlu Mah.Camii Avlusu

Kandilli Mah.Kızılyer Camii Avlusu

Mahmutlu Mah. Camii Avlusu

Ayvacık Mah.Pazar yeri

Karakuyu Mah. Köy Meydanı Arsa

Çeralan Mah. Eski okul Meydanı

Avcı Pınarı Mah. Camii Avlusu

Beypınarı Mah.Camii Avlusu

Çatak Mah. Sağlık ocağı Meydanı

Aksaağaç Mah.Camii Avlusu

Cıvıklı Mah. Zoplar C.Mezarlık Yanı

Çorak Mah. Camii Avlusu

Değirmenciuşağı Mah.Mezarlık Yanı

Eyüplü Mah. Camii Avlusu

Gökmenler Mah.Camii Avlusu

Gürleşen Mah.Camii Avlusu

Halilbeyli Mah.Camii Avlusu

Himmetli Mah. Mannar Camii Camii Avlusu

Naltaş Mah. Camii Avlusu

Topallar Mah. Camii Avlusu

Tülü Mah. Camii Avlusu

Yardibi Mah. Ortaoba Camii Camii Bahçesi

Yeniköy Mah. Köy Meydanında arsa

Kızılağaç Mah. Camii Avlusu

Kapaklıkuyu Mah. Camii Camii Avlusu

SARIÇAM

SEYHAN’DA CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER

1_ Merkez Sabancı Cami Avlusu ve Merkez Park Alanı ve Devamı

2_ Ulu Cami Avlusu ve Güneyindeki Park Alanı ve Doğudaki Otopark Alanı (sağ, sol ve kuzey sokak ve caddeler dahil)

3_ Yağ Camii Avlusu Kuzeyindeki Cadde (yan sokak ve caddeler dahil)

4_ Şeyh Zülfo Camii Avlusu ve Yanındaki Hürriyet Semt Pazarı

5_ Nihat Geven Spor Kompleksi İçerisindeki Çim Sahave Çevre Alan (Akkapı Mahallesi/Güney Yıldızı Yanı)

6_ Güneypark Stadı (Yenibey Mahallesi)

7_ Gürselpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Yan Sokakları

8_ Denizli Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokakları

9_ Yeşilyurt Mahallesi Çok Amaçlı Tesisive Yan Sokakları

10_ Tellidere Mahallesi Çok Amaçlı Tesisi ve Yan Sokakları

11_ Gürselpaşa Şehit Polis Şahin Polat Kapalı Semt Pazarı ve Kuzeydeki Cadde

12_ Yeşiloba Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar

13_ Sarıhamzalı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar

14_ Küçükdikili Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar

15_ Şakirpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarıve Çevre Sokaklar

16_ Dumlupınar Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar (Gülpınar Mahallesi)

17_ Pınar Mahallesi Füze Selami Spor Tesisi ve Çevre Sokaklar (Bakırlar Camii Güneyi)

18_ Bahçeşehir Mahallesi Seyhan Spor Tesisi ve Çevre Sokaklar (Mehmet Akif Camii Civarı)

19_ DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Mescidi Bahçe Alanı

20_ Hamza Efendi Camii Avlu Alanı

21_ Kıvanç Tekstil Mescidi Yan Avlu Alanı

22_ Nuri Çomu Cami Bahçe Alanı ve Otopark Alanı

23_ Vahittin Bozkurt Camii Bahçe Alanıve Civar Sokaklar

24_ Hacı Cumali Öztürk Camii Bahçe Alanı

25_ Doğrular Camii Bahçe Alanı ve Kuzeydeki Park Alanı

26_ Çifte Minare Camii Bahçe Alanı ve Kuzeydeki Cadde

27_ Gülen Özkan Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

28_ Ahmet Özeltürkay Camii Bahçe Alanıve Civar Sokaklar

29_ İrşat Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

30_ Hz. Ebubekir Sıddık Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

31_ Kuba Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

32_ Pınar Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

33_ Hacı Zübeyde Hira Dağı Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar

34_ İstiklal CamiiAvlusu, Güney Sokağı ve Yanındaki Park Alanı

35_ Büyükçıldırım Mahalle Açık Alanı

36_ Büyükdikili Mahalle Açık Alanı

37_ Camuzcu Mahalle Açık Alanı

38_ Çaputçu Mahalle Açık Alanı

39_ Dervişler Mahalle Açık Alanı

40_ Gökçeler (Gerdan) Mahalle Açık Alanı

41_ Gökçeler Mahalle Çukobirlik Camii Civarı Açık Alanı

42_ Gölbaşı Mahalle Kılanoğlu Camii Civarı Açık Alanı

43_ Gölbaşı Mahalle Açık Alanı

44_ Karakuyu Mahalle Arapali Camii Civarı Açık Alanı

45_ Karakuyu Mahalle Açık Alanı

46_ Köylüoğlu Mahalle Açık Alanı

47_ Kuyumcular Mahalle Açık Alanı

48_ Küçükçıldırım Mahalle Açık Alanı

49_ Sarıhuğlar Mahalle Açık Alanı

50_ Yenidam Mahalle Açık Alanı

51_ Yolgeçen Mahalle Açık Alanı

52_ Zeytinli Mahalle Kestel Camii Civarı Açık Alanı

53_ Zeytinli Mahalle Araplar Camii Açık alanı

54_ Zeytinli Mahalle Açık Alanı

TUFANBEYLİ

YUMURTALIK

1 SEMT PAZARI YERİ 500 Ayas Mah. Yumurtalık/ADANA

2 DEVLET HASTANESİ AVLUSU 550 Akdeniz Mah. Yumurtalık/ADANA

DIŞ MAHALLELER

1 ASMALI MH. MERKEZ CAMİ AVLUSU 50 Asmalı Mah. Yumurtalık/ADANA

2 ASMALI MH. YUKARI CAMİ AVLUSU 125 Asmalı Yukarı Mah. Yumurtalık/ADANA

3 ASMALI MH.FORLAR CAMİ AVLUSU 25 Asmalı Forlar Mah. Camii Yumurtalık /ADANA

4 ASMALI MH.GÖBEKÖREN CAMİ AVLUSU 100 Asmalı Göbekören Mah. Camii Yumurtalık/ADANA

5 AYVALIK MH.CAMİ AVLUSU 75 Ayvalık Mah. Yumurtalık / ADANA

6 DEMİRTAŞ MH.CAMİ AVLUSU 125 Demirtaş Mah..YUMURTALIK/ ADANA

7 DEVECİUŞAĞI MH.CAMİ AVLUSU 150 Deveciuşağı Mah. Camii Yumurtalık/ADANA

8 GÖLOVASI MH.CAMİ AVLUSU 175 Gölovası Mah. Yumurtalık/ADANA

9 HAMZALI MH.CAMİ AVLUSU 150 Hamzalı MAH.Yumurtalık adana

10 HAYLAZLI MH.CAMİ AVLUSU 50 Haylazlı Mah.Yumurtalık/ADANA

11 KALDIRIM MH. YENİ CAMİ AVLUSU 500 Kaldırım Mah. Yumurtalık/ADANA

12 KALEMLİ MH.CAMİ AVLUSU 120 Kalemli Mah. Yumurtalık/ADANA

13 KESMEBURUN MH.CAMİ AVLUSU 125 Kesmeburun Mah. Yumurtalık/ADANA

14 KUZUPINARI MH.HACI MÜMİNLER CAMİ AVLUSU 255 Kuzupınarı Hacımüminler Mah. Yumurtalık/ADANA

15 KUZUPINARI MH.KARAHÜSEYİNLER CAMİ AVLUSU 125 Kuzupınarı Karahüseyinler Mah. Yumurtalık/ADANA

16 KUZUPINARI MH.TAHİRİYE CAMİ AVLUSU 65 Kuzupınarı Tahiriye Mah.Yumurtalık/ADANA

17 KUZUPINARI MH.ZEYNEPLİ CAMİ AVLUSU 125 Kuzupınarı Zeynepli Mahallesi Yumurtalık-ADANA

18 KÜÇÜKYUMURTALIK MH.CAMİ AVLUSU 75 Küçükyumurtalık Mah. Yumurtalık/ADANA

19 NARLIÖREN MH.CAMİ AVLUSU 125 Narlıören Mah. Yumurtalık/ADANA

20 SUGÖZÜ MH.CAMİ AVLUSU 50 Sugözü Mah. Yumurtalık/ADANA

21 YENİKÖY MH.CAMİ AVLUSU 50 Yeniköy Mah. Yumurtalık/ADANA

22 YEŞİLKÖY MH. CAMİ AVLUSU 25 Yeşilköy Mah. Yumurtalık/ADANA

23 ZEYTİNBELİ MH. CAMİ AVLUSU 150 Zeytinbeli Mah. Yumurtalık/ADANA

YÜREĞİR

1 19 Mayıs Mahallesi Spor Kompleksi 19 Mayıs Mahallesi 1049 Sokak

2 Akıncılar Kapalı Semt Pazarı Akıncılar Mahallesi 3998 Sokak Mimar Sinan İöo Yanı

3 Asri Mezarlık Dede Korkut Mahallesi 829 Sokak

4 Atakent Kapalı Semt Pazarı

(Sosyete Pazarı) Atakent Mahallesi 2311 Sokak Farabi Anadolu Lisesi Arkası

5 FET AHMET GÜLŞEN C. Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvar No: 29 Yüreğir / Adana

6 Gülergin Stadyumu Kışla Mahallesi

7 Hanımeli Semt Pazarı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi

8 HZ OSMAN C. Atakent Mahallesi Afetevleri Cadde No: 41 Yüreğir / Adana

9 Ptt Evleri Kapalı Semt Pazarı Ptt Evleri Mahallesi, 3611. Sk.

10 LEVENT C. Levent Mahallesi 1874 Sokak No: 39 Yüreğir / Adana

11 Serinevler Kapalı Semt Pazarı Serinevler Mahallesi 3861 Sokak İtfaiye Arkası

12 Serinevler Spor Salonu Dadaloğlu Mahallesi 2562 Sokak Yüreğir Başkent Hastanesi Arkası

13 Ulubatlı Hasan Mahallesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3132. Sokak Ulubatlı Hasan Ortaokulu Yanı Türkmenoğlu Camii Civarı

14 Yüreğir Kültür Merkezi Bahçesi Kazım Karabekir, 4191. Sokak İl Sağlık Müdürlüğü Yanı

15 ZİRAİ DONATIM FATİH C. Sinanpaşa Mahallesi Kışla Cadde No: 2 Yüreğir / Adana

MAHALLE

S.N. Cami Adı Adres

1 ABDİOĞLU MH. C. Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi İsmail Sefa Özler Cadde No: 4 Yüreğir / Adana

2 AĞZIBÜYÜK MH. C. Ağzıbüyük Mahallesi 5930 Sokak No: 3 Yüreğir / Adana

3 AKARCALI MH. C. Camili Mahallesi 6066 Sokak No: 2 Yüreğir / Adana

4 AKDAM MH. C. Akdam Mahallesi 5790 Sokak No: 4 Yüreğir / Adana

5 AKPINAR MH.C. Akpınar Mahallesi Akpınar Sokak No: 184 Yüreğir / Adana

6 AYDINCIK C. Aydıncık Mahallesi Atatürk Cadde No: 29 Yüreğir / Adana

7 BELÖREN MH. C. Belören Mahallesi Belören Sokak No: 53 Yüreğir / Adana

8 BEYKÖY MH. C. Beyköy Mahallesi 5070 Sokak No: 1 Yüreğir / Adana

9 BİRBİÇER KANARA C. Seyhan Mahallesi 12 Sokak No: 148 Yüreğir / Adana

10 BÜYÜKKAPILI MH. C. Büyükkapılı Mahallesi 43 Sokak No: 6 Yüreğir / Adana

11 CAMİLİ MH. C. Camili Mahallesi 6141 Sokak No: 55 Yüreğir / Adana

12 CIRRIK MH. C. Cırık Mahallesi 5009 Sokak No: 14 Yüreğir / Adana

13 CİNE MH. C. Cine Mahallesi 187 Sokak No: 47 Yüreğir / Adana

14 ÇAĞIRKANLI MH. C. Çağırkanlı Mahallesi Beyaz Gelincik Sokak No: 32 Yüreğir / Adana

15 ÇATALPINAR MH. C. Çatalpınar Mahallesi Çatalpınar Sokak No: 2 Yüreğir / Adana

16 ÇELEMLİ MH.C. Çelemli Mahallesi Cami Sokak No: 2 Yüreğir / Adana

17 ÇOTLU MH. C. Çotlu Mahallesi 5965 Sokak No: 3 Yüreğir / Adana

18 DANİŞMENT MH. C. Danışment Mahallesi 5813 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

19 DEDEPINARI MH. C. Dedepınarı Mahallesi 6003 Sokak No: 16 Yüreğir / Adana

20 DENİZKUYUSU MH. C. Denizkuyusu Mahallesi 4780 Sokak No: 4 Yüreğir / Adana

21 DOĞANKENT FUTBOL SAHASI Doğankent Mahallesi

22 DÜZCE MH. C. Düzce Mahallesi 5986 Sokak No: 1 Yüreğir / Adana

23 EĞRİAĞAÇ MH. C. Eğriağaç Mahallesi 5773 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

24 ESENLER MH. C. Esenler Mahallesi 67 Sokak No: 13 Yüreğir / Adana

25 ESKİMİSİS MH.C. Eski Misis Mahallesi Narlı Dede Cadde No: 10 Yüreğir / Adana

26 GEÇİTLİ MH. . Havraniye Mahallesi 9 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

27 GÖKÇELİ MH. C. Gökçeli Mahallesi 92 Sokak No: 23 Yüreğir / Adana

28 GÖKVELİOĞLU MH.C. Güveloğlu Mahallesi Güveloğlu Sokak No: 43 Yüreğir / Adana

29 GÜMÜŞYAZI MH. C. Gümüşyazı Mahallesi 4994 Sokak No: 28 Yüreğir / Adana

30 HACIALİ MH.C. Hacıali Mahallesi 4846 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

31 HEREKLİ MH. C. Herekli Mahallesi 47 Sokak No: 9 Yüreğir / Adana

32 IRMAKBAŞI MH. C. Irmakbaşı Mahallesi Atatürk Cadde No: 466 Yüreğir / Adana

33 KADIKÖY MH. C. Kadıköy Mahallesi 5062 Sokak No: 16 Yüreğir / Adana

34 KAMIŞLI MH. C. Kamışlı Mahallesi 5725 Sokak No: 21 Yüreğir / Adana

35 KARAAHMETLİ MH. C. Karaahmetli Mahallesi 4978 Sokak No: 17 Yüreğir / Adana

36 KAŞLICA MH.C. Kaşlıca Mahallesi Kaşlıca Sokak No: 108 Yüreğir / Adana

37 KAYARLI MH. C. Kayarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Cadde No: 10 Yüreğir / Adana

38 KÜTÜKLÜ MH. C. Kütüklü Mahallesi 63 Sokak No: 1 Yüreğir / Adana

39 PAŞAKÖY MH. C. Paşaköy Mahallesi 5644 Sokak No: 17 Yüreğir / Adana

40 PEKMEZHÜYÜĞÜ MH. C. Pekmezli Mahallesi Pekmezli Cadde No: 14 Yüreğir / Adana

41 SAĞDIÇLI MH. C. Sağdıçlı Mahallesi 5827 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

42 SAKIZLI MH. C. Sakızlı Mahallesi Kenan Evren Cadde No: 3 Yüreğir / Adana

43 SAZAK MH.C. Sazak Mahallesi Ali Akdağ Cadde No: 108 Yüreğir / Adana

44 SOLAKLI MH.MERKEZ C. Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvar No: 18 Yüreğir / Adana

45 ŞAHİNAĞA MH. C. Şahinağa Mahallesi 5656 Sokak No: 4 Yüreğir / Adana

46 ŞEYHMURAT MH. C. Şeyhmurat Mahallesi 5878 Sokak No: 1 Yüreğir / Adana

47 TAŞÇI MH. C. Taşçı Mahallesi 4649 Sokak No: 47 Yüreğir / Adana

48 VAYVAYLI MH. C. Vayvaylı Mahallesi Vayvaylı Sokak No: 24 Yüreğir / Adana

49 YAHŞİLER MH. C. Yahşiler Mahallesi 70 Sokak No: 9 Yüreğir / Adana

50 YAKAPINAR MH. C. Yakapınar Mahallesi Gazi Paşa Bulvar No: 70 Yüreğir / Adana

51 YALNIZCA MH. C. Yalnızca Mahallesi 5749 Sokak No: 2 Yüreğir / Adana

52 YENİKÖY MH. C. Yeniköy Mahallesi 5030 Sokak No: 26 Yüreğir / Adana

53 YUKARI ÇİÇEKLİ MH. C. Yukarıçiçekli Mahallesi 6154 Sokak No: 8 Yüreğir / Adana

54 YUNUSOĞLU MH.MERKEZ C. Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cadde No: 365 Yüreğir / Adana

55 ZAĞARLI MH. C. Zağarlı Mahallesi 5681 Sokak No: 2 Yüreğir / Adana