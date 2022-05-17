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Adana'da darbedilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

AdAdana'da apartman sakinlerince darbedilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 03:07 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık için giren kişinin vatandaşlar tarafından yakalandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisinin vatandaşlar tarafından darbedildiğini tespit etti.

Apartman çatısına kaybolan güvercinlerini bulmak için çıktığını ileri süren şüpheli, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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