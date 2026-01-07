İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

Adana'da DEAŞ operasyonu: 28 şüpheliden 15'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı. Zanlılardan 7'si yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle 6'sı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 13:21
Adana'da DEAŞ operasyonu: 28 şüpheliden 15'i tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin, 30 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle 6'sı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 28 zanlıyı 30 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirilmişti.

